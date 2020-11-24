姜皓文衝破疫情睇首映　蔡潔阻街拍戲望改善

藝人姜皓文（黑仔）與蔡潔現身電影《阿索的故事》首映禮，黑仔表示很期待電影上映：「我都未睇過，希望觀眾睇完帶到正能量回家，我拍戲嘅時候都感受到正能量。」蔡潔反而擔心觀眾看完她會被打：「我好盡情咁去演，好驚自己睇到都想打自己。」

對於疫情第4波爆發，黑仔坦言前一晚也擔心連首映也搞不成，至於會否擔心票房受疫情拖累？他說：「冇得擔心，安全緊要，大家乖乖地，票房小事，安全同健康最重要！」蔡潔亦認同對方的觀點：「當然希望觀眾睇到我哋嘅作品，但都要喺安全前題下。」

另外，蔡潔最近為無綫劇集《拳王》開工，但日前在觀塘鬧拍攝外景時被巿民指阻街，她稱當日要拍攝一場「攔車戲」：「我哋當日去到先知有呢個安排，劇組都話下次會安排得好啲。（有冇畀巿民鬧？）戲中有個情節係有人話行開啲啦！我聽到嘅都係台詞，至於汽車響按都係情節一部分。」

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