台慶騷與蕭正楠同台　江嘉敏報平安：不用擔心！

藝人蕭正楠與確診者接觸，被列為緊密接觸者，並要接受強制檢疫。而台慶當晚，蕭正楠和一眾藝員有大量近距離接觸，包括在節目開首時，朱晨麗翹着蕭正楠的手臂出場外，期間，蕭正楠和黎耀祥及汪明荃埋身玩啤牌遊戲，之後蕭正楠又和陳豪、馬國明、洪永城等，在「阿姐大姐大」遊戲環節中，要汪明荃及鄭裕玲玩競猜遊戲，當時陸永曾上前走近蕭正楠，兩人更扯手扯腳。在最後的抽獎環節中，李佳芯及黃智雯也近距離站在蕭正楠身旁。

另外，同蕭正楠有更緊密接觸的黃翠如，不單現身台慶活動，在上周六（21日）更現身節目《big big shop超級感謝祭》，同場有鄭裕玲、林盛斌、連詩雅及陸浩明等。

有份出席台慶活動的傅嘉莉及江嘉敏，今日在社交網表示已進行檢測並報平安，江嘉敏留言：「Negative！（陰性），不用擔心！」連詩雅也接受檢測，結果呈陰性！

而黎諾懿表示未收到公司要強制檢測的通知，而台慶當晚有同蕭正楠傾過偈，大約分幾鐘，當時沒有戴口罩，知道消息後非常擔心蕭正楠，會問候對方。黎諾懿透露備有檢測設備，今早檢測結果為陰性。為安全計，黎諾懿會再去做檢測，因為始終家中有小朋友。

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