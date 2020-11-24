王菀之搵做足防疫措施　一家人戴口罩打牌

藝人王菀之（Ivana）今日出席寰亞電影《阿索的故事》首映，她表示心情感動：「前幾日優先場謝票，見到喺疫情下，大家戴住口罩去支持港產片好感動，今次唔單止係有電影出，而係多咗一個意義，希望為大家帶來正能量、歡樂、希望同開心，喺艱難時刻帶來光明。」

至於會否擔心近日疫情嚴峻，會影響電影上映？她坦言已經不會去擔心：「活在當下，今日有得上就珍惜今日嘅觀眾，明日有得上就珍惜明日嘅觀眾，依家個心態係咁。（導演會唔會有兩手準備？）冇得準備，如果停咗又可以再上，咁咪可以無限上映，唔知邊年邊月又上映，不斷上映都幾好。（你又要再宣傳。）有得宣傳係福氣，有得參演好感恩。」

她曾學跳鋼管舞，提到「跳舞群組」成為傳播鏈，她說：「我唔係跳開舞，跳開係好勁，我只係跳過，已經好耐冇跳，我依家未必上到條鋼管。（有冇留意跳舞群組嘅報道？）好多群組都有留意，香港人好可愛知道點去防禦，保護自己同別人。」問到是否為防疫而減少社會活動？她謂就算到父母家也會戴口罩：「我有一家人打麻雀，我會戴口罩，因為我經常喺出面做嘢，唔止我戴，我爸爸媽媽都話阿女嚟要戴番口罩，食飯時唔會講咁多嘢，我入門口都要幾分鐘先通過，要全身消毒，好多支嘢放喺門口，佢哋好大陣仗。如果屋企有長輩，自己喺屋企都會戴番個口罩。」

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