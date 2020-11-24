謝文欣求婚箍煲失敗　拍拖6年被分手！

歌手謝文欣早前被捲入三角戀風波，近日推出新歌《沉船》，諷刺的是歌如其人，早前有指其拍拖6年的圈中男友謝可逸，背她搭上失婚CEO，更傳出二人奉子成婚的消息。自爆今年初被分手的她，回想當時失戀的日子，她說：「就算喺好多人嘅地方都忍唔住流眼淚，我記得分手第二日要開工，搭港鐵嗰陣聽歌聽到流晒眼淚，返到公司坐喺度睇稿又喊，拍檔占史（鄧尚義）見到都唔知點安慰我。」

她透露曾因失戀而「屈出病」：「曾經有衝動想講不如我哋結婚由頭嚟過，不過溝通過後，對方覺得分開對雙方更好，最後大家都有共識分開。所以我錄《沉船》成個禮拜好似抑鬱咁，喊又喊唔出，返到屋企又對住四面牆，當時除咗靠自己，都好多謝身邊有朋友同屋企人陪我。」她坦言雖然已走出失戀陰霾，但昔日拍拖點滴回憶，偶然湧上心頭：「其實已經半年，都要走出（情傷）啦！但我去到每個地方，仲會記得我同佢嘅回憶，所以真係要時間沖淡。」

現階段她惟有專注於工作，去年離開星夢轉投天盟娛樂，沉寂一年後急起直追，今年更一連推出三首新歌，明年新歌也陸續有來，又稱目標是擁有一首琅琅上口的K歌。她曾因沒錢畀家用而自感愧對家人，如今事業見曙光，家人總算放下心頭大石：「屋企人覺得我工作最緊要開心，佢哋見我今年有啲嘢做，Keep住有歌出，就自然冇咁擔心。」

場地：丸十壽司＠朗豪坊

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc