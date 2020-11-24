兩個技巧掌握女士性高潮

Q：我和女朋友都是30多歲，28歲就開始同居，這兩年性生活變成例行公事，我有高潮而她沒有。初拍拖時只要有充足的愛撫敏感部位，她便會有高潮，跟住我亦順利發射。現在她就算會興奮，但愛撫很久都沒強烈反應，下體乾涸和疼痛更叫我直接做不要繼續刺激，於我來說照樣完事發射，只是希望可以一起開心。是不是過了熱戀時期或者年過30就是這樣了，可改變嗎？

阿Will

A：暖男愛護女朋友，亦不忘關顧她的性感受，希望同步獲得性滿足。兩人度過多年同居生活，30歲開外依然屬青壯之年，男女性的性需求與廿來歲時不會有太明顯差異，可嘗試運作用以下兩個基本技巧去改善現況。

第一，日子選擇方面，可留意女方的生理周期變化。一般來說，女性在月事前和排卵期前後，因賀爾蒙起伏波動，使女士的性慾較旺盛。以28天為月事周期來計，即是第12、13、14、15、16天，以及第26、27、28天等，女性對性生活較嚮往。月事剛完結，賀爾蒙平伏下來，女性的性需求則較少。生理周期不但關乎月事和排卵，它也有助伴侶雙方「瞄準」時機，促進性愛質素。計準這些日子來調情，女性能享受性高潮的機率增強，當然在排卵期做愛便要加倍注意避孕，使用安全套。

第二，掌握性興奮度。女性從撩起性慾到獲得性高潮的過程中，率先會經歷一個短暫的「興奮期」，接着便是一個時間較長的「平原期」(又稱「平台期」)，兩者循環發生。除非男性能在短促時間內使女性從「興奮期」躍至「高潮期」，否則便會進入「平原期」，女性的性反應會緩慢下來。哪些情況下，女性能加快享受性高潮呢？這包括剛開展關係不久，伴侶有着無比的新鮮感。環境因素，伴侶處於具新鮮感和刺激性的環境空間，例如去旅行、在陌生房間或地點，女方較易有性高潮。此外，外來刺激物，如配合性感衣物、性玩意、情色媒介等。不同的性姿勢和愛撫方法，也有助女性在短暫的性興奮期內得到性高潮。

若未能在「興奮期」內帶動女方得到性高溯，其性反應便進入了「平原期」。甚多男性誤以為持續施以強勁愛撫，可令女方慾火重燃，這做法其實適得其反，容易使愛液乾涸，疼痛感使雙方卻步。欲速則不達，性反應緩慢下來時，伴侶應以親密行徑如抱緊和摩擦身體、溫柔親吻去重新燃起性慾，或可一起小睡片刻，就如先將電腦休眠或關機，之後再重啟。待女性重新進入另一次「興奮期」，才嘗試一觸即發，便會較易獲得性高潮。

李偉儀