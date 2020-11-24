粉絲點歌！鄧佩儀跳唱《隆重登場》

藝人鄧佩儀、李君妍、麥秋成等晚上到將軍澳電視城，為節目《流行經典50年》擔任嘉賓。鄧佩儀跳唱天后容祖兒的歌曲《隆重登場》，但清減不少的她卻有陳慧琳的味道，她說：「多謝讚賞，近年都多人話我似Kelly，當然佢靚我好多，我極度欣賞Kelly，所以聽到人讚我似佢，好似開咗朵花喺心度咁心花露放。」她指為了又唱又跳已經排舞2日，在家也不停播歌練舞，她說：「平時都有喺社交平台，畀粉絲點歌自彈自唱。近期仲同譚嘉儀入錄音室錄咗首歌，好期待出街。」

節目主持薛家燕講到近期疫情加劇，透露不少聖誕工作已經取消，她說：「冇計損失幾多，驚計完會心情唔好，惟有安慰自己下年做番啦！」而開設藝術學校的她，近日亦擔心疫情發展，更為學校作全面消，學生亦改為網上授課。薛家燕亦有看過瘋傳的「跳舞群組」片段，她說：「有睇，但唔知係最近定之前拍，亦有啲片段好似唔係香港。」

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