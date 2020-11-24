Emma Hix　天然美態　撩人心弦

美國四仔脫星予人嘅印象係打假波兼厚唇，靚唔靚就見仁見智，但肯定同自然美扯唔上關係。不過又唔係個個都係咁嘅，好似嚟自加拿大嘅人氣脫星Emma Hix，就係憑住天然美貌同身材而爆紅喇！

自拍火辣照

點解大部分脫星都鍾意整到嘴唇超厚，對車頭燈大得嚟又勁假呢？咪就係為咗迎合美國四仔迷嘅審美觀囉。不過有脫星就話其實唔使咁做，都可以吸引到四仔迷嘅支持，佢就係喺加拿大基隆拿出生嘅Emma Hix。基隆拿呢個城市唔係好多人識，位於英屬哥倫比亞省西南部，人口唔夠20萬人。

自細喺呢個小城市成長嘅Emma Hix，一直以嚟都好享受大自然嘅生活，最鍾意喺郊外自拍火辣性感照，並放上社交網分享，因而成為網紅，不但受到四仔星探嘅注意，更吸引到著名男優Derek Pierce嘅留言讚賞，令佢感到相當興奮，兩人仲成為咗朋友添。後來喺Derek Pierce穿針引線下，2016年4月佢就下海演出處女作《Eating Cuckolds #25》，正式喺四仔界出道。

床技了得

憑住亮麗嘅外形及自然美，出道作相當受歡迎，之後演出兩套作品《Foot Fetish Daily #28》及《Mick's Anal Teens #4》亦獲得好評。不過最令Emma Hix估唔到嘅，就係吸引到著名四仔片廠Evil Angel重金禮聘演出人氣系列作品《Little Anal Vixxxens #2》，唔單止銷量極佳，更憑住呢套作品喺2017年嘅AVN頒獎禮獲提名「最佳新人」。

人氣爆升嘅Emma Hix，其後跟多間大型四仔片廠合作，包括New Sensations、Hustler、Zero Tolerance等，片酬水漲船高之餘，更喺2018年嘅AVN頒獎禮獲「最佳性愛演出」、「最佳惡搞作品演出」及「最佳特殊床上演出」等3項提名。問到點解床技會咁了得，佢就話自己最愛喺郊外「放鬆」自己，而每次佢都會有新嘅體驗，然後佢將當時嘅感覺喺作品中演繹出嚟，所以先至會咁有自然味道喎！

Profile

出生日期：1997年10月25日

身高：163cm

三圍：34B-24-34

有四仔迷話Emma Hix嘅外形相當有女人味，尤其係一對長腿超正，床上演出更加激動人心。為咗答謝四仔迷嘅支持，佢經常喺社交網發放精彩嘅個人演出片段，有啲仲幾重口味！