錯過尾班車　歡度銷魂夜

所謂生命滿希望，面對困難時唔使感到絕望，因為分分鐘會谷底反彈！AV業界資深人士神仙乙就話，運氣話嚟就嚟，好似日本AV界嘅「終電系列」咁，男女主角因為錯過咗尾班車返唔到屋企，於是去異性朋友嘅屋企借宿，結果一齊上床尋開心，真係人生充滿希望呀！

癡女上司

WANZ出品嘅《公司宴會後尾電車走後在女上司家留宿》，講述男主角涼真參加公司嘅宴會，飲飽食醉後，發現尾班車已經開走咗，好彩女上司水川堇住喺附近，於是佢就去對方屋企借宿。點知水川堇飲大兩杯，見到涼真俊朗又青靚白滑，暴露出癡女本性，不但對涼真又攬又錫，仲主動吹奏一曲，涼真好快就忍唔住爆發，原來佢患有早洩嘅毛病。不過，水川堇一啲都唔介意，因為佢除咗係癡女，仲係白汁愛好者，愈爆發得多就愈鍾意，於是一整個晚上，涼真就被阿妹連番引爆喇！

大戰連場

喺VENUS推出嘅《與女上司由晚到朝交歡》中，職員仔淺野同女上司君島美緒一齊出席公司晚宴，散席後美緒因為趕唔到尾班車，於是去咗淺野屋企留宿，期間兩人繼續飲酒，美緒愈飲愈醉，慾火亦愈燒愈旺盛，主動勾引淺野上床，激戰期間，美緒興奮到連番爆發潮吹，簡直就好似爆水喉一樣！不過，美緒酒醉仲有三分醒，老公打電話嚟亦可以從容以對，敷衍兩句之後，繼續同淺野大戰連場，仲搞到第二朝先完場！

乾柴烈火

喺Moodyz推出嘅《在忘年會喝太多的同事在我家被照顧》入面，和也同高橋聖子係同事，有一晚兩人一齊參加忘年會，點知玩得太夜，聖子搭唔到尾班車，於是和也招呼聖子返屋企留宿。沖完涼後，聖子攤喺梳化休息，和也見到佢只係着住一件單薄嘅恤衫，連底褲都冇着，如此誘人畫面，加上屋企只得佢哋兩人，和也就大膽起嚟向聖子上下其手，而聖子又來者不拒，更任由和也為所欲為。事後，和也覺得對唔住女友而內疚，但係聖子卻愈來愈猖狂，捉住和也連番激戰，喺床上又玩，喺客廳又玩，甚至喺走廊都要玩番轉！原來聖子一直妒忌和也嘅女友有個咁好男友，所以不惜不切要搶奪和也。

簡評

日本唔似香港，好多打工仔都山長水遠返工，而的士車費又貴，所以夜晚如果趕唔到尾班車，好多人都可能要流落街頭，又或者平平地租膠囊酒店過一晚，就係咁日本AV界就出現唔少錯過尾班車而產生嘅男女共處一室情節。喺3部作品中，本仙最鍾意高橋聖子主演嘅《在忘年會喝太多的同事在我家被照顧》，因為聖子又索又好波，演出夠姣又夠放，最過癮嘅係佢為咗搶人男友，一邊同男方激戰，一邊錄低過程，目的就係將片段傳畀對方嘅女友睇，意圖拆散鴛鴦，為作品多添一段弔詭情節。