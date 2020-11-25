吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時

宜：理髮、納畜、捕捉

忌：安床、修渠、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、3、5、6

幸運顏色：黑

生肖指數 是日吉星：蛇

鼠：↑ 能者多勞，他人有難題總是找你提供意見。多幫助朋友可提升人緣運呢！

牛：→ 財運只屬不過不失，正財收入一般，偏財運亦欠奉，勤力可保收支平衡。

虎：↓ 是日沖煞，小心心臟及血壓等出現問題，謹防因飲食不當而令身體變弱。

兔：→ 與舊朋友容易有小誤會，尤其是面對生意拍檔時，你更要加強溝通才可。

龍：↑ 開朗的笑容與熱心助人的態度，令你大受歡迎！工作得到很多滿足感！

蛇：★ 有轉工機會，但壓力甚大。但因貴人運強，只需度過適應期，發展順利。

馬：→ 特別多小病痛，雖然不算嚴重，但為了健康着想，應及早作身體檢查。

羊：→ 會出現似是而非的感情，即使有新戀情出現，要有心理準備屬曇花一現。

猴：↓ 無論已婚或未婚的人都會出現感情纏擾現象，已婚者更有婚外情機會。

雞：→ 總是覺得今天做甚麼都不太順利，向前輩請教一下，多聽取別人的意見。

狗：→ 處理文件合約時要謹慎點，不可有任何枱底交易，影響聲譽並惹禍上身。

豬：↓ 要特別關注家人的健康，尤其是長者及小孩，慎防跌傷而要進出醫院。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：身心狀況處於變動期，宜排毒、保健、減肥、體檢等，有助維持穩定，改善體質。

金牛：人氣較旺，人緣亦佳，惟戀愛運略有不穩，與伴侶保持聯繫，避免放任貪歡心態。

雙子：身心狀態稍遜，工作壓力將較明顯，宜減少公餘應酬，爭取休息多放鬆為明智。

巨蟹：人緣及桃花運雖旺，但親子及感情關係不穩，宜善用時間多予關懷，勿顧此失彼。

獅子：事業運較旺，但情緒及家庭運稍遜，公事繁重，宜妥善安排時間，避免忽略家人。

處女：公幹、出勤及海外項目等機遇不乏，但需注意溝通情況、合作關係及文書等工序。

天秤：財運不穩，家庭開支或會較大，宜趁機檢討重整，有助減省經常支出，增加儲備。

天蠍：人氣稍遜，戀愛運雖佳，但需避免過於緊持己見，多予協調保持溝通，感情更佳。

人馬：精神狀態稍遜，或會易感疲倦，工作壓力或會稍大，宜善用公餘，爭取休息為重。

山羊：社交運較佳，聯誼會友，有助招引工作或賺錢良機，但開支較大，宜多加節約。

水瓶：事業運佳，但進展或會遇有阻力，求職、轉職、謀事等宜多予耐性，勿輕易洩氣。

雙魚：議價力佳，出勤、公幹或海外項目等利開單、簽約，但進展或有阻滯宜保持靈活。

預測：國際政局持續緊張，外交問題甚至地區衝突等或會較頻。