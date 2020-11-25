與猛男無疾而終　張儷迷上小鮮肉「郭靖」

憑性感火辣身材屹立影視圈的張儷，與猛男無緣，最後情傾小鮮肉。

現年36歲的內地女星張儷憑火辣身材堅守影視圈阿姐地位，由於平易近人而惹來緋聞不絕，每拍一部影視作品都會與對手傳出戀情！

2014年拍攝真人騷《如果愛》與王陽明擦出愛火，他們相識不到100日就去見家長，但公開戀情後兩個月竟然嗌分手，讓人唏噓。

及後，張儷到韓國工作，期間得到韓星朱鎮模有好多接觸，2017年被曝同遊日本，並在微博Po親密照，可能異地戀難以維繫，感情好快逝去，但朱鎮模事後向公眾承認張儷是他的第2任女友。

內地猛男孫紅雷在拍攝電影《我願意》時與張儷有親密舉動，更曾經就被拍到親密畫面，由於當事人沒有站出來表態，於是愈傳愈熱，但電影上畫後最後戀情就不了了之。

與猛男無疾而終後，張儷竟然戀上小鮮肉，車內親熱鏡頭曝光，而最轟動的是這位90後小生是飾演《射鵰英雄傳》的郭靖楊旭文，不過他是情場老手，曾有三天連約三美女夜蒲的紀錄，其中一位是裸跳去世的趙本山女徒弟任嬌，黑材料愈揭愈精彩。

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