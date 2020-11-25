東方日報C1：疫情下搞婚禮　袁偉豪加料誓詞搞喊張寶兒

無綫小生袁偉豪與張寶兒昨日於7,000萬新居的會所舉行婚禮，新郎宣讀誓詞時臨時加料，大講愛的宣言，令張寶兒感動落淚！由於兩人在疫情下搞婚禮，曾有警察到場了解， 不過張寶兒表示事前已諮詢法律意見，並做足安全措施！

39歲袁偉豪（Ben）去年於美國向年輕10歲的女友張寶兒（Bowie）求婚成功，今年4月更聯名豪擲約7,000萬元，購入西貢傲瀧2,000呎豪宅做愛巢。昨日兩人於新居的會所舉行結婚儀式，正式成為夫妻。他們跟足傳統，早上穿上中式禮服進行斟茶儀式，新娘子盡顯貴氣，雙手戴了3對巨型龍鳳鈪，頸上亦掛了4對，全部又粗又閃，行頭十足！由於Bowie錫住老公，故沒有玩新郎環節。

之後新娘換上白色透視婚紗，配襯閃爆巨型鑽石頸鏈進行結婚儀式，由父親陪伴下步入會場。進場一刻，Ben激動爆喊，之後進行簽字儀式，他讀出誓詞：「多謝寶兒容許我嘅任性，縱容我嘅任性，令到我呢3年嚟過得好快樂，但係我想講嘅係，喺未來嘅日子我會盡我嘅責任，喺你嘅身邊保護你。」Bowie聽後感動得淚流披面，場面感人。

警察到場了解

完成結婚儀式後，兩人手拖手步出接受傳媒訪問，並展示結婚戒指，Ben應傳媒要求先輕吻老婆臉頰，然後愈錫愈肉緊，Bowie即流露冧爆笑容，幸福滿瀉！他們表示婚禮一切從簡，主要邀請雙方家長及朋友。提到Ben於儀式甫開始已爆喊，Bowie搶答：「我都未見過佢喊成咁！」而Ben自爆讀愛的宣言時臨時加入深情說話：「主要圍繞3年前喺非洲大草原定情，同多謝佢縱容我嘅任性。呢3年係我事業嘅春天，好多謝佢無論開心唔開心都陪住我，所以覺得係時候定落嚟，想娶佢返嚟。」他未有透露接新娘開門利是的實際數字，只表示取好意頭，又指即興清唱親自作曲的《你與你的另一半》。

婚禮期間發生小插曲！因禁聚令問題，曾有警察到場了解。問到在疫情下舉辦婚禮是否困難重重？Ben坦言：「好頭痛！今日都發生咗啲小插曲，但大家好守規矩有戴口罩。（因為疫情所以唔大搞？）其實一路都唔想大搞，晚宴方面今年都完成唔到，希望下年疫情過後再搞。（警方到場係因為禁聚令？）係，已即時處理。」Bowie補充：「我哋 都降低咗賓客人數，呢度係私人地方，大約100人，之前亦有諮詢法律意見，律師亦成個晏晝陪住我哋，同埋現場都有齊探熱、搓手液，做足防疫措施。」

講明養起老婆

問到可會「雙喜臨門」宣布懷孕？Bowie笑言：「你睇我着成咁就 知冇BB，我哋都唔趕生嘅。」Ben亦說：「佢都Enjoy緊工作，除非有意外啦。雙方家長當然想啦，但我哋未有生育計劃，享受住二人世界先，不過我嘅父愛都開始氾濫。」他們表示婚後正式搬入新居，但要先整理房間，又指親友於床上擺滿小朋友鞋等傳統布置，催他們生B。談到婚禮花 費，Ben直言花了不少錢，但仍未計算，他強調：「錢唔係最重要，最緊要開心。」 Bowie一直被指有個「富爸爸」，被冠以「億萬駙馬」的Ben表示希望喜事能帶來正能 量，承諾會努力賺錢：「正式1個人搵錢，2個人使錢。」講明要養起老婆。

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