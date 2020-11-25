開刀傷口未好番　陳明恩講明想追B女

藝人陳明恩早前在澳洲誕下混血B鄭源，原來明恩穿洋水24小時，仍未能自然分娩，最後要開刀，明恩接受東網訪問時說：「原本係想自然分娩，最後開刀，因為個B唔想出嚟...但已穿咗羊水24個鐘，所以唔等得，醫生要開刀，生產過程都算順利，但唔係預期順產有啲失望，母子平安已經非常之好。」

陳明恩表示BB中文名鄭源由老公改，取至聖經內的詩篇章節，她說：「我哋結婚時嘅經文，『唱歌的跳舞的都要說，我的泉源在祢裏面』當中的『源』字，而英文則仍在考慮當中。（你同BB預計留澳洲多久才返港？）暫時預計明年初，要視乎香港疫情。（擔心疫情影響BB健康？）會的，所以更加要留意疫情，先決定幾時返香港。」她說開刀的傷口很痛，至今尚未復原，但她已計劃再生，她說：「都有想過追個女呀，不過要睇吓生完第1個，搞唔搞得掂先！搞得掂都想生多個女嘅！」

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