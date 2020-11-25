新片演摔角巨星　「雷神」被Hulk寸：佢夠我靚仔咩？

漫威超級英雄男星「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）即將在新片中飾演美國摔角巨星Hulk Hogan，Hulk前日於社交網轉載他與基斯大晒肌肉的對比照，並留言寸爆基斯！

Hulk說：「佢差唔多得喇！佢已準備好！！！」之後再搞笑留言問：「但佢夠唔夠靚仔可以演我？lol,lol,lol。」查實早前基斯受訪時亦有提及如何為角色做準備時說：「呢套戲將會好過癮，我從未試過為部戲增磅增到咁勁，比起拍攝『雷神』時仲要勁。」除了體形要達標之外，基斯亦表示在口音方面亦會花上功夫。

另方面，基斯日前於社交網上載赤膊推巨型車呔操Fit照，而其《雷神奇俠4》（Thor：Love and Thunder）拍檔「星爵」Chris Pratt即留言要求他暫停操練，以免被他搶過風頭。

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