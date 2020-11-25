格林美提名　Beyonce橫掃9項最多提名領先

國際樂壇盛事、第63屆格林美音樂獎將於來年1月31日在洛杉磯舉行，而部分提名名單昨晚由新紮天后Dua Lipa公布。

美國樂壇天后Beyonce以9項最多提名暫時領先，成為格林美史上獲最多獎項提名的女歌手！她提名獎項包括年度歌曲以及年度錄音等大獎提名。而其中有4個提名是來自今年暑假推出的黑人民權hit歌《Black Parade》包括最佳R&B歌曲、音樂錄影帶以及最佳音樂電影等。而最近成功奪回舊歌版權的另一天后Taylor Swift亦獲6獎提名，其中包括憑今年推出的暢銷大碟《Folklore》獲提名的年度專輯。而公布提名的Dua Lipa同獲6獎提名，包括與Taylor以及Coldplay等爭奪年度大碟和年度歌曲等。當她得悉自己有份提名後即喜極而泣，並表示得難以置信反問：「你係咪講笑咋？」除了Taylor與Dua之外，饒舌男歌手Roddy Ricch亦獲6獎提名。

至於過江龍韓國男子組合防彈少年團（BTS）亦首度獲提名格林美， 他們憑英語單曲《Dynamite》獲最佳流行組合演出提名。成為史上首隊K-pop組合提名格林美主要獎項。BTS在社交網上載短片感謝ARMY(官方粉絲)為他們製造了奇蹟，亦感謝所有在這艱難時期聽了他們的歌曲獲得同感的人，最後也不忘感謝(格林美)主辦給了他們這個光榮。而另一過江龍英國男歌手Harry Styles亦首次以個人身份獲格林美提名，他共獲3項提名其中包括憑大碟《Fine Line》提名最佳流行專輯。

此外，上屆格林美大贏家美國人氣女歌手Billie Eilish今屆捲土重來，憑未上映的占士邦片《007：生死有時》（No Time To Die）提名最佳視覺媒體作曲獎，與其他電影《CATS》（Cats）、《魔雪奇緣2》（Frozen 2）等電影歌曲爭獎。此外，Billie亦憑另一歌曲《Everything I Wanted》提名多3獎，共獲4項提名。