輸打贏要！The Weeknd格林美零提名留言批評大會

今屆格林美音樂獎提名名單公布，被外界一致睇好憑暢銷大碟《After Hours》獲多項提名的加拿大著名男歌手The Weeknd，結果大熱倒灶不獲提名令不少人大跌眼鏡！

除了fans不滿在社交網圍爐抨擊格林美之外，The Weeknd亦嬲爆於社交網留言：「格林美仍然腐敗。你欠我、我粉絲同行業透明度...」據消息人士指今次The Weeknd被格林美忽略與他答應為今屆超級碗半場騷表演有關！有指他的團隊與格林美高層過去幾星期商談過，格林美方面希望他在格林美表演，所以希望他放棄在超級碗演出。由於格林美與超級碗舉行日期相隔一星期，為搶收視格林美方面希望他選擇在頒獎禮上亮相兼表演。不過最終The Weeknd寧願得罪格林美而選擇在超級碗演出。

除了The Weeknd之外，美國百變天后Lady GaGa的粉絲亦批評大會忽略她。憑大碟《Chromatica 》僅獲兩項提名的GaGa，最終未能在大獎如年度專輯獲提名。而她與天后Ariana Grande合唱的大熱歌曲《Rain On Me》亦不獲年度歌曲提名令fans不滿！

此外，另一加拿大天王Justin Bieber雖然獲4獎提名但仍然對大會有微言！獲提名後Justin即於社交網留言，指摘大會錯誤將他的大碟《Changes》提名在流行音樂類別而非R&B。他說：「我之前已預定製作一張R&B大碟。而《Changes》就是R&B大碟。大碟不認可為R&B大碟，對我嚟講非常之奇怪。」