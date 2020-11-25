相識27年！郭可盈與93年港姐老友聚會：女人的浪漫

郭可盈近年養尊處優，專心相夫教女，閒時約朋友聚會過住闊太生活，呢日郭可盈就相約識了27年嘅老友聚會，驟眼睇與陳玉蓮有幾分相似，後來有網友指是93年港姐劉飛飛，原來兩人緣分始於1993年港姐，當年同屬參賽佳麗，難得比賽完後友誼仍能維持，可盈留言：「我倆緣於93 Miss HK， 27年的友情真係唔簡單⋯⋯今天來個「女人的浪漫」Friendship forever ！情常在。」兩人更大玩相機App，變身兩隻小熊，仍然充滿少女心！

當年劉飛飛從三藩市回港參選，一口唔鹹唔淡的廣東話製造了很多笑話。當選後為明珠台主持過節目，卸任後返回美國繼續學業。而當年郭可盈則進入最後5強，比賽完後即受無綫重用，擔正多套熱門劇集，成為當家花旦，而當年冠軍是方中信老婆莫可欣。

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