格林美提名　Miley妹妹挪亞首獲提名即爆喊

美國樂壇天后Miley Cyrus的歌手妹妹挪亞（Noah Cyrus）獲今屆格林美音樂獎最佳新人提名，今次是她入行以來首個格林美提名。挪亞於社交網分享她得悉獲提名後爆喊的片段。

片段中，當挪亞得知她獲提名之後喊到收唔到聲仲話自己好開心，之後她更收到經理人視像來電恭賀，她仍然繼續喊話自己唔敢相信。挪亞於社交網留言講感受：「我起身得知自己提名最佳新人後喺床上流咗好多眼淚。我阿媽喺年初寫下心願就係我能夠獲格林美提名。阿媽，你一直都係我最大嘅fans。多謝你，我太愛你。」

而母親Tish亦有於社交網留言恭喜女兒，她說：「嘩！我寶貝女兒提名格林美！最佳新人！你真係令我好驕傲！你一直話我係你最大嘅fans，絕對係真嘅！你嘅音樂一直都好真同誠懇，我知道呢一日會來臨！我好開心就係今日！愛你挪亞...❤️ CONGRATS！」歌手父親Billy Ray Cyrus亦有上載與女兒的舊合照並留言：「恭喜挪亞你嘅格林美提名！！！你值得嘅！好開心同為你而驕傲！」而目前挪亞的天后家姐Miley未有回應。