好煮意：牛肉小扁豆湯 一鍋一餐
2020年11月25日 12:00
東網電視更多新聞短片
煮一鍋食一餐，兩口子Share都無問題。（互聯網）
中式湯水多數用豬骨和豬肉來入饌，煲好再加鹽來調味，recipe_tin在社交平台教大家用香料來煮牛肉扁豆湯。爆香洋葱和蒜蓉後，加入牛肉炒香，之後加點帶摩洛哥風味的香料、孜然粉和紅椒粉等香料，就可以放甘筍和西芹，再倒入牛肉湯、番茄碎、水和小扁豆繼續煮20分鐘，最後加易熟的青豆和瓜粒再煮20分鐘便成。熱辣辣的湯汁可加芫荽和乳酪來加添風味，每一口都是滿滿的食材，女士們可能吃一碗就飽，男士和小朋友配白飯來吃，飽肚又有營養。
材料：
摩洛哥香料粉 2.5湯匙
孜然粉 1茶匙
小茴香粉 2茶匙
紅椒粉 2茶匙
黑胡椒碎 3/4茶匙
鹽 半茶匙
橄欖油 1湯匙
蒜蓉 2瓣
免治牛肉 500克
小扁豆 1.25杯
甘筍粒 2條
芹菜粒 2條
翠肉瓜粒 2條
青豆粒 100克
番茄碎 800克
牛肉湯 4杯
水 3杯
乳酪 適量
芫荽 1/4杯
做法：
1.所有調味粉和鹽拌勻。
2.倒油，爆香洋葱和蒜蓉，加入牛肉炒香。
3.加人2湯匙香料粉煮2分鐘。
4.加甘筍粒、西芹粒炒1分鐘，倒入番茄碎、牛肉湯、水、小扁豆、剩下香料粉，加蓋煮20分鐘。
5.倒入瓜粒、青豆粒，加蓋煲20分鐘。
6.上桌後加乳酪和芫荽裝飾便成。