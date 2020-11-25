好煮意：牛肉小扁豆湯　一鍋一餐

2020年11月25日 12:00
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    煮一鍋食一餐，兩口子Share都無問題。（互聯網）
    中式湯水多數用豬骨和豬肉來入饌，煲好再加鹽來調味，recipe_tin在社交平台教大家用香料來煮牛肉扁豆湯。爆香洋葱和蒜蓉後，加入牛肉炒香，之後加點帶摩洛哥風味的香料、孜然粉和紅椒粉等香料，就可以放甘筍和西芹，再倒入牛肉湯、番茄碎、水和小扁豆繼續煮20分鐘，最後加易熟的青豆和瓜粒再煮20分鐘便成。熱辣辣的湯汁可加芫荽和乳酪來加添風味，每一口都是滿滿的食材，女士們可能吃一碗就飽，男士和小朋友配白飯來吃，飽肚又有營養。
    材料：
    摩洛哥香料粉 2.5湯匙
    孜然粉 1茶匙
    小茴香粉 2茶匙
    紅椒粉 2茶匙
    黑胡椒碎 3/4茶匙
    鹽 半茶匙
    橄欖油 1湯匙
    蒜蓉 2瓣
    免治牛肉 500克
    小扁豆 1.25杯
    甘筍粒 2條
    芹菜粒 2條
    翠肉瓜粒 2條
    青豆粒 100克
    番茄碎 800克
    牛肉湯 4杯
    水 3杯
    乳酪 適量
    芫荽 1/4杯
    做法：
    1.所有調味粉和鹽拌勻。
    2.倒油，爆香洋葱和蒜蓉，加入牛肉炒香。
    3.加人2湯匙香料粉煮2分鐘。
    4.加甘筍粒、西芹粒炒1分鐘，倒入番茄碎、牛肉湯、水、小扁豆、剩下香料粉，加蓋煮20分鐘。
    5.倒入瓜粒、青豆粒，加蓋煲20分鐘。
    6.上桌後加乳酪和芫荽裝飾便成。
    網址：https://www.instagram.com/p/CHv8MysHFFk/