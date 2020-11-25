好煮意：牛肉小扁豆湯　一鍋一餐

中式湯水多數用豬骨和豬肉來入饌，煲好再加鹽來調味，recipe_tin在社交平台教大家用香料來煮牛肉扁豆湯。爆香洋葱和蒜蓉後，加入牛肉炒香，之後加點帶摩洛哥風味的香料、孜然粉和紅椒粉等香料，就可以放甘筍和西芹，再倒入牛肉湯、番茄碎、水和小扁豆繼續煮20分鐘，最後加易熟的青豆和瓜粒再煮20分鐘便成。熱辣辣的湯汁可加芫荽和乳酪來加添風味，每一口都是滿滿的食材，女士們可能吃一碗就飽，男士和小朋友配白飯來吃，飽肚又有營養。

材料：

摩洛哥香料粉 2.5湯匙

孜然粉 1茶匙

小茴香粉 2茶匙

紅椒粉 2茶匙

黑胡椒碎 3/4茶匙

鹽 半茶匙

橄欖油 1湯匙

蒜蓉 2瓣

免治牛肉 500克

小扁豆 1.25杯

甘筍粒 2條

芹菜粒 2條

翠肉瓜粒 2條

青豆粒 100克

番茄碎 800克

牛肉湯 4杯

水 3杯

乳酪 適量

芫荽 1/4杯

做法：

1.所有調味粉和鹽拌勻。

2.倒油，爆香洋葱和蒜蓉，加入牛肉炒香。

3.加人2湯匙香料粉煮2分鐘。

4.加甘筍粒、西芹粒炒1分鐘，倒入番茄碎、牛肉湯、水、小扁豆、剩下香料粉，加蓋煮20分鐘。

5.倒入瓜粒、青豆粒，加蓋煲20分鐘。

6.上桌後加乳酪和芫荽裝飾便成。