【潮魅】Highlights SS 2021　木偶頂替真人勁揼本

一場新冠肺炎疫情，驚擾了全世界，人類的生活模式改變了，時裝這個產業亦處於驚濤駭浪中，但時裝巨輪未有因此而停下來，今年在紐約、倫敦、米蘭、巴黎舉行的2021春夏時裝周如期而至，但不再局限於傳統的實體騷模式，網上直播或透過短片發布新作成為新趨勢，以創意打破限制，在網上世界發揮無限可能。

最令人驚喜的非鬼才設計師Jeremy Scott主理的Moschino春夏時裝騷莫屬，在疫情下跟其他品牌一樣由實體轉為網上，不過，與別不同的是由扯線木偶代替真人模特兒行騷，甚至連現場觀眾與設計師本人也是木偶，木偶外貌全完參照真人模樣，整個工程非常浩大，花費比一場實體騷還要昂貴。

Burberry同樣改為網上直播時裝騷，但就移師到英國一片茂密的森林中舉行，以美人魚與鯊魚的愛情故事為藍本，將大自然與時裝融合。部分品牌則選擇以影片形式呈現作品，製作認真儼如一部大片，Maison Margiela邀得英國影像大師Nick Knight執導影片，故事以一場哥德式的悲劇婚禮為內容，帶詭異及超現實氛圍。

當然仍有不少品牌堅持讓實體騷進行到底，例如Max Mara、Chloé、Sportmax、Dolce & Gabbana及Chanel等，依然保留讓觀眾現場睇騷的體驗，雖然Chanel做騷地點不變，依然選址巴黎大皇宮，但相比以往的華麗製作，今季的舞台設計相對低調不少，相信跟疫情無關係。

東網邀得星級形象指導郭慶彬（Ricky Kwok）總結2021春夏潮流趨勢，當中包括廓形剪裁、繽紛色彩、長身線條以及潮流配飾這4大主題。

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