戀情曝光？賴冠霖親筆信回應：有喜訊會告知

韓團Wanna One出身的19歲台灣藝人賴冠霖在組合解散後，專注火力於內地發展，去年主演內地劇《初戀那件小事》為他吸納更多粉絲。雖然他曾因險遭接機粉絲踩腳而扯火發文怒斥，但依然獲大批粉絲袒護。

不過，近日有內地傳媒拍得賴冠霖私下抽煙及當街吐痰的視頻後，形象嚴重受損，被粉絲狠批冇文化，他隨即發文致歉，自言作為公眾人物沒能約束自己的行為，做了錯誤的示範，會接受大家的批評，並引以為戒，絕不再犯。

但之後卻有粉絲曝光了疑似賴冠霖非公開的社交網賬號的內容，他更被爆疑似正跟內地女星張嘉汐發展姊弟戀，粉絲指自己送給賴冠霖的限量版帽子卻戴在女方頭上，又從2人的社交網貼文，發現2人疑曾於今年4月底一起去貓cafe約會，並曾上傳以同一梳化為背景的照片。

賴冠霖昨晚再上傳親筆信道歉及回應戀情：「今天發生的一切，造成喜愛我的群體的傷痕，深感抱歉。在大家看不到的地方，也應該以高標準來要求自己。至於私生活的部分，有喜訊會第一時間告知，但是目前人生階段，還是想以事業為主，努力拚搏。今天發生的一切，我會好好反省。」