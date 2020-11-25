「不死鳥」經典Jacket　機能物料全面升級

以始祖鳥為名的加拿大戶外服飾品牌Arc'teryx（香港人鍾意叫品牌做「不死鳥」），推出的戶外服飾都以追求極端機能為先決，畢竟品牌發源地加拿大不少地區於冬季都絕對係積雪成尺厚兼凍到飛起，禦寒、防風及防水機能當然不能馬虎了事。其中被Arc'teryx員工稱為「員工制服」的ATOM LT Jacket便擁有出色保暖透氣效能，日常配襯着用以至進行高強度運動時穿着亦同樣適合，其簡潔剪裁及豐富配色選擇令褸款成為品牌的人氣之選。

今年，Arc'teryx決定將品牌旗下經典褸款ATOM LT Jacket作出全新改革，從外層、中層以至內層物料也全面升級。當中原本夾層採用的Coreloft™物料就改為Coreloft™ Compact 60g/m2物料，在不影響保暖效能情況下為褸款「減磅」，同時因應夾層物料變得輕薄關係，新版的剪裁輪廓亦變得更為貼身，不論是着用時的舒適度以至摺疊收納的方便度都有所提升。另外層布料就用上Tyono™ 20物料製作，在透氣及耐磨性能方面都比前作更優勝，並加上DWR跣水塗層，即使雨季時節亦毋須擔心，內層就採用了Dope Permeair™ 20物料，極高的透氣性能使外套在高強度運動時也能有效調節體溫。