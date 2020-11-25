陳喬恩又煙又酒懶理女神包袱　男友全程陪住勁貼心

曾發表戒酒論嘅陳喬恩又被影到飲酒！（圖：時報周刊CTWANT）

台灣藝人陳喬恩與馬來西亞富二代男友曾偉昌於真人騷節目《女兒們的戀愛》撻着，兩人愈愛愈高調，經常派狗糧晒恩愛。日前陳喬恩被拍到現身台灣台北一間居酒屋與友人聚會，一開始陳喬恩有禮地雙手舉杯飲酒，及後豪邁地連乾幾杯，更於餐廳內吞雲吐霧，表現得相當Hyper，可見有幾分醉意，完全放低女神包袱。雖然與男友同場，但陳喬恩大部分時間與友人飲酒聊天，同男友未有太多互動。

佢哋直至凌晨餐廳關門才離開，滿臉通紅、眼神帶點飄忽嘅陳喬恩，由女友人扶住落樓梯，而男友擔心佢企唔穩，喺後面護着對方，相當貼心，之後二人雙雙坐的士返寓所。

陳喬恩2018年於台北醉駕被捕，事發後一度失蹤近1個月。其實2017年佢曾發表戒酒論，點知翌年就破戒，女神形象盡毀。

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