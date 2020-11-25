邱達昌太太確診新冠肺炎　否認是跳舞群組

近日本港爆發新冠肺炎第4波疫情，跳舞群組成為最大染疫群組，中招者不乏名媛與闊太，當中包括建生國際集團主席吳汪靜宜。有消息指邱德根次子、遠東發展邱達昌太太吳惠平亦中招。

今日邱達昌太太吳惠平委托有線寬頻通訊有限公司外事部代發聲明，承認自己確診，但否認為「跳舞群組」，聲明如下：

本人邱吳惠平感謝各大傳媒的關心及問候。本人得知於11月19日的一個飯局中，有朋友確診新型肺炎，為了防止病毒進一步擴散及盡公民責任，本人立刻進行自願病毒檢測，因而獲告之確診新型肺炎。

本人從不跳舞，亦並非跳舞群組中一員。本人身體現時情況良好，正在醫院接受醫護人員的悉心治療。

本人希望藉此機會感謝所有為抗疫努力的醫護人員，亦再一次感謝各位的關心。希望我們能早日戰勝疫情！謝謝！

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