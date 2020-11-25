【可持續發展】探險型遊艇Arksen 85

「Arksen 85」的船身由可回收的鋁材建造，輕身又堅固，更符合環保理念。（互聯網）

生活環境欠佳，如何談得上享受？無怪乎今天有愈來愈多產品於開發過程中注入「可持續發展」元素，以順應環保大潮流，就連遊艇生產也不例外。像新進遊艇品牌Arksen推出的探險型遊艇「Arksen 85」，不但船身用料為可回收的鋁材，還融入不少符合環保理念的細節，加上性能卓越，可用於遠程航行，實行極地探索不是夢！

可作遠程航行

船身長27.3米的「Arksen 85」，又名「Project Ocean」（海洋計劃），外觀由英國遊艇設計公司Humphreys Yacht Design的專家主理，以可回收的鋁材打造，輕身之餘，又經過了多次加固，使其硬淨度達到能承受和衝擊極地冰原的標準，也令這艘遊艇的使用壽命長達50年！

性能方面，「Arksen 85」有4套動力系統可供選裝，包括混合動力和柴油電力推進系統，最高航速達14節，最遠航程達7,000海浬，加上船身堅固，可讓船主作遠程航行和離岸探險，游走世界每一角落。

善用回收技術

另外，「Arksen 85」的船載加熱器和通風系統採用了廢熱回收技術，進一步提升其運作效能。與此同時，遊艇的硬頂和戶外甲板覆蓋了太陽能電池板，可提供高達7kW的零碳電力，能為低速電動汽車供電。

遊艇設有4間寬敞的客房，最多可容納14位客人。內部裝潢由來自英國的Design Unlimited主理，走現代北歐風格，牆壁、窗框用上墨綠色，配搭木元素，予人一種清新、舒適的觀感，而且設計師秉承「可持續發展」理念，那些看似昂貴又豪華的家具，原來採用了回收塑膠瓶製成的織物覆蓋技術，夠晒環保。

規格表

船長：27.3米

船寬：6.9米

吃水：1.55米

引擎：2 × 246 kW

燃油容量：18,000升

巡航航速：9~12節

最高航速：14節