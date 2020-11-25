傳唔續約閙不和累Juno公司失7位數　謝安琪：尊重合約精神

歌手謝安琪和經理人公司老闆麥浚龍（Juno）3年來合作無間，惟有傳因謝安琪合約屆滿在即，兩人就傾續約事宜而生矛盾，因而傳出種種是非。

近月除傳謝安琪未通知公司下擅自公開新歌《三生一吻》後，又鬧出任纖體公司代言人，可是「減極都肥」，又另找健身教練操肌，惹纖體公司高層不滿而終止合約，累公司損失7位數字廣告費傳聞。

謝安琪就廣告告吹一事回應說：「我向來珍惜每一個合作關係，更尊重合約精神。每一個合作都應當遵守保密協議、互相尊重，對於內容失實的報道，我都不作回應，在此多謝大家關心。近日疫情嚴峻，有更多值得各界關注嘅事，希望大家都保重，祝福各位身體健康。」

而Juno公司發言人回覆：「因疫情以及種種原因，在雙方有共識下，中止了是次合作。至於突然開新社交網帳戶，公司從不插手或管理藝人的個人社交網，因此對新社交平台帳戶一事不予置評。」

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