【加拿大放寬】吸納香港年輕人？加國移民門檻大降

繼英國及澳洲後，加拿大亦於11月12日正式宣布，將放寬香港人移居加國的條件。是次政策，可說是為港人度身訂造，尤其為香港年輕人大開「吸納」之門。加拿大移民新政策，主要新增了1款「開放式工作簽證」及2條「永久居留申請途徑」，以下逐一介紹：

新．開放式工作簽證（3年） 港人專屬

加拿大將為港人新設的開放式工作簽證（Open Work Permit）有效期為3年。 它最吸引之處，是申請者必須為5年內畢業於加拿大或海外獲認可之專上教育機構之香港人，換言之就是在香港的大學畢業，亦可申請。獲批申請者，其配偶、合法伴侶及受供養子女，皆可到加國工作。值得留意是，此工作簽證現刻仍沒有明列申請者的年齡上限。

新．永久居留申請途徑 增2條永居直路

加拿大亦新增了申請永久居留（Permanent Resident）的新途徑，將直接跳過舊有的計分制或省提名要求，為以下2類香港人提供申請永居「捷徑」：

（1）加拿大1年工作經驗者

凡在加拿大認可之教育機構畢業或海外研究生，並於5年內曾在加拿大工作至少1年之香港人，即可申請永久居留。

（2）加拿大專上教育機構畢業者

凡3年內於加拿大專上教育機構畢業，或在加拿大認可之教育機構就讀並於加拿大完成最後課程之香港人，可直接申請永久居留。

令人興奮是，以上2條途徑申請人，皆可聯同配偶、伴侶及子女一同申請，一家永居加拿大，跟過去相比，也大大縮短取得永居資格的時間。據加拿大方面所述，以上新途徑將會在2021年正式開放。

為香港人更改難民法

除以上放寬政策外，加拿大政府還特別為香港人更改現行的難民法，凡政治庇護申請失敗者可優先申請「遣返前風險評估」（Pre-removal Risk Assessment，PRRA），可豁免1年的重新輪候期。加拿大政府更表明，因參與示威或觸犯港版國安法而被檢控之港人，只要沒觸犯其他加拿大認可之罪行，皆不會喪失尋求庇護或永居申請的資格。

中年父母也受惠

加拿大放寬移民新措施，明顯是想吸引香港年輕人到加拿大留學及工作，以吸納年輕人才。但香港父母其實也能間接受惠，他們除了可繼續留港賺錢，資助子女留學外，加國更將加強推廣Super Visa，它是特別為加籍人士父母或祖父母而設的簽證，有效期10年，若申請成功，持Super Visa首次入境加拿大便可暫居2年，為父母開了方便之門。

另外，加拿大亦會加快處理留學學習許可（Study Permit）申請，由於它沒設年齡限際，故即使人到中年，亦可申請到加拿大重新學習，在海外再開新事業，相信很快，港人又會掀起新一波移居加國的熱潮。