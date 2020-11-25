欣宜主動求婚　許廷鏗咁樣反應

歌手許廷鏗和鄭欣宜出席由黃芳雯、霍嘉恩，以及剛過檔的落選港姐連佳麗，主持的香港開電視節目《30分鐘大放餸》。談到許廷鏗早前出席兄長的婚禮擔任表演嘉賓，他說除了做人情，還於台上獻唱自己寫的歌，更拍埋MV，十分認真，他表示兄長事前並不知情，故他獻唱時，自己十分感動：「雖然我見唔到哥正面，但我知佢有喊，祝佢新婚美滿。嫂嫂都係圈中人，同阿哥拍拖4年幾，佢好顧家，又鍾意煮食箍到哥個胃，又同我係同年嘅，所以都冇隔膜。」

問到在婚宴上可有給親友催婚？他說：「咁當然有，我就回應佢哋『快啦！快啦！』。」婚宴當晚他不停為親友簽名及合照，十足迷你簽唱會，不過最令他驚訝是爸爸台上致詞時，不停讚他，令他勁尷尬，其中爸爸提到哥哥帶挈他入行，才令他今日成為歌手，他說：「其實呢個都係事實，因為入行之前阿哥唱歌的確比自己多，咁多年嚟，阿哥亦都好鼓勵我做歌手，雖然有少少尷尬，但氣氛都好Sweet。」期間欣宜插嘴說：「點解你唔寫歌畀我？」許廷鏗稱欣宜未結婚，欣宜即說：「如果我哋結婚呢？」許廷鏗聞言即沒好氣答欣宜。

許廷鏗和欣宜兩人在節目中化身成大廚，各自煮出兩道菜式，許廷鏗炮製西班牙海鮮飯及煎蛋餅，而欣宜就煮意大利雞及焗蛋糕，許廷鏗透露早前創下人生創舉，首次下廚炮製海鮮飯給家人享用，欣宜又再玩許廷鏗，笑指他煮軟飯，許廷鏗即反駁是硬飯。許廷鏗說家人評語不錯，疫情下多了時間在家中煮食，因此鑽研多款菜式，也對煮咖喱甚感興趣。

提到王祖藍和李亞男於社交網晒女兒食嘢相，有網民笑言似欣宜，欣宜說：「仲有人tag咗我添！我覺得佢得意過我，人愈大愈明白點解長輩咁鍾意睇住我食嘢，依家見到小朋友食嘢都覺得好開心，小朋友咁enjoy食物好過癮。」

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