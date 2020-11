張國榮獲追封最愛K歌　陳奕迅成推介ARTIST第1位

音樂串流平台發布本年度第3張「TOP聽推介」成績表,歌神陳奕迅(Eason)榮登今季「TOP聽推介ARTIST」第1位,其翻唱2001年代表作《Shall We Talk》Remix版本亦獲得「TOP聽推介本地歌曲」第4位。

陳奕迅說:「聽呢首歌會使人心情舒暢,有鬆一鬆嘅感覺。希望歌曲可以畀到力量大家,一份希望。林家謙創作嘅歌好多元化,我特別喜歡佢偏高音嘅聲線,將來會繼續同佢合作。」另外,莫文蔚憑電視劇歌曲《呼吸有害》再奪佳績,繼上季獲得「TOP聽推介OST」第1位後,再奪另一獎項「TOP聽推介K歌」的第1位。

而AGA亦憑《See You Next Time》在「TOP SING推介K歌」中得第3位,她說:「宣傳期間唔能夠經常出外,每次同朋友道別後,都唔知幾時先可以See You Next Time。令我更珍惜眼前嘅所擁有,以及每一次現場演唱嘅機會。」

憑電視劇《地產仔》插曲《每一秒等待》,組合Super Girls成員Yanny首次獲得「TOP 聽推介OST」第5位,她說:「好開心大家喜歡呢首歌,歌曲內容表面上講女主角等待愛情,其實表達每一個人對成長嘅期盼。無論人生到邊個階段,都喺度不斷學習、成長,希望大家可以等待到自己一直盼望嘅事。」緊接其後是由吳業坤主唱電視劇《殺手》主題曲《無私者》獲得第6位。

張國榮(哥哥)的《有心人》,在24年後榮獲「樂迷最愛K歌」,可見哥哥的歌歷久不衰,於多年後仍然極具影響力。陳凱詠(Jace)憑《隔離》一曲首次獲得「聽推介本地歌曲」獎項。Jace說:「希望呢首歌可以令失戀同被隔離嘅人得到慰藉,沉澱後就要學會愛自己。另外,我同林家謙合唱嘅版本又係另一個角度,令歌曲昇華。日後會想挑戰慢歌,希望可以帶給聽眾另一種共鳴。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片!

家有可愛貓狗,想同更多嘅人分享?

有橋有料,素人想一片成名?

立即寄片嚟: bunfun@on.cc