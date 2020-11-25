疫情嚴峻日本藝人狂劈價！木村拓哉廣告價勁跌186萬

日本最近疫情再度嚴峻，不少品牌大受影響，廣告商因而削減廣告成本，藝人的廣告薪酬亦受到波及，為求自保紛紛減價速銷。有日本雜誌公布45名男女藝人的明年最新廣告價，不少藝人要大劈價，日劇天王木村拓哉的廣告價更是大出血。

男藝人方面削價最狠，男藝人薪酬第1位是福山雅治，他眼見目前日本經濟狀況，主動提出減低廣告酬勞，由今年7500萬日圓（約556萬港元）減至6500萬日圓（約482萬港元）。至於第2位的織田裕二，亦由 7000萬日圓（約518萬港元）減至6000萬日圓（約444萬港元）。不過最入肉的是木村拓哉，他的廣告價勁減2,500萬日圓（約186萬港元），由8000萬日圓減至5,500萬日圓（約408萬港元），不過木村勝在密食當三番，廣告數量相當多，靠多勞多得彌補損失。

至於女星方面，反而影響較少，減價最多是第4位的米倉涼子，她離巢自立門戶後，沒有大公司做後台，唯有減價接廣告，薪酬大減2,000萬日圓（約148萬港元）。而女星減幅不大，廣告天后綾瀨遙企硬6,500萬日圓（約482萬港元），深田恭子不跌反升，明年的廣告價比今年高出500萬日圓（約37萬港元），由4500萬日圓升上5000萬日圓（約371萬港元）， 排名第3位。

2021年度男藝人廣告薪酬排行榜

排名 男藝人 2020年度 2021年度

1. 福山雅治 7500萬日圓 6500萬日圓

2. 織田裕二 7000萬日圓 6000萬日圓

2. 松本人志 6000萬日圓 6000萬日圓

2. 櫻井翔 6000萬日圓 6000萬日圓

2. 松岡修造 5000萬日圓 6000萬日圓

6. 木村拓哉 8000萬日圓 5500萬日圓

6. 香川照之 5500萬日圓 5500萬日圓

6. 堺雅人 5500萬日圓 5500萬日圓

2021年度女藝人廣告薪酬排行榜

排名 女藝人 2020年度 2021年度

1. 綾瀨遙 6500萬日圓 6500萬日圓

2. 吉永小百合 5000萬日圓 5000萬日圓

3. 深田恭子 4500萬日圓 5000萬日圓

4. 米倉涼子 6500萬日圓 4500萬日圓

4. 石田百合子 5000萬日圓 4500萬日圓

4. 新垣結衣 4500萬日圓 4500萬日圓

4. 小池榮子 4000萬日圓 4500萬日圓