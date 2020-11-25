韓國女星示範　2020秋冬短髮Trend

韓國女星可說是潮流的風向指標之一，每次有新造型、新嘗試都會引起女生追求同款的意欲。今年有不少大熱女星都一改以往長髮飄飄的仙女造型，換上利落嬌俏的短髮。難得是換髮型後也一樣魅力十足，而且顯得更靈動、更有個性。

Lisa─肩上短直髮

人氣高企的BLACKPINK於今年年底帶着多首歌曲強勢回歸，創下一個又一個的佳績。而人間芭比Lisa就選擇剪去長髮，以帥氣、性感的短髮造型回歸，配上標誌性的齊劉海，保持甜美感，可鹽可甜適合各種造型。齊平的短直髮基本上沒有層次，但卻有更多的可能。可配襯時下流行的耳圈染、挑染，時髦又日常，帥氣又嬌美。也可造成不同的捲度，性感、可愛又充滿女人味，予人不同觀感。

韓素希─S形空氣短髮

憑《夫妻的世界》一劇被觀眾稱為「最美小三」而爆紅的韓素希，最近亦剪去了劇中的「渣女大波浪」，變成了充滿活力又不失優雅的「S形微外翻短髮」充滿空氣感，而且能修飾臉形、顯得五官更立體。加上髮尾隨性的捲度利落又減齡，少女感十足。

劉寅娜─帥氣超短髮

憑《鬼怪》、《觸及真心》中的角色及與李棟旭組成「前世今生CP」而深入觀眾心的劉寅娜，以超短髮的造型參與節目《77億的愛情》的主持工作。出道11年來首次以短髮示人的她告別自己的單一形象，剪去標誌性長髮形成了巨大的落差。超短髮的造型相當俏麗，露出頸部的線條帥氣又性感。

允兒─隨性層次短髮

「清純女神」允兒最近為了新劇《Hush》剪去了長長的秀髮，在新成立的官方網站上Post上新造型照片。前面的頭髮剪到下巴位呈C字形，後面及肩的短髮看似隨意的外翻，配上短版八字流海，層次分明。此髮型頗能修飾臉形，而且帶有率性及中性美感。