後疫情打機　補品增技術

後疫情時代，電競運動有效避開疫情，也愈來愈普及化，想成為一分子又想打出好成績，各類「補品」自然不可或缺，今次一於介紹一堆新產品，幫大家晉升為高手啦！

360度全方位耳機

打槍射最重要耳聽八方，Razer BlackShark V2 Pro內置 TriForce鈦金屬50mm驅動單體，可傳遞清晰的高音、中音和低音頻率，配合THX Spatial Audio技術，360度全方位呈現逼真音效，方便玩家從聲音辨別敵人位置。耳機同時搭載9.9mm HyperClear指向性麥克風，在喧囂的戰場都能為團隊提供清晰語音，改良版語音隔離技術更能隔絕後方與側面噪音，確保說話不會含糊不清。全耳覆蓋耳墊以柔軟人造皮革製造，並注入記憶泡綿，大幅降低夾緊力道，FlowKnit材質也具透氣作用，減少因皮膚接觸產生的出汗和聚熱。重量達320g是它的些微缺點，另外沒有LED燈，以電競產品來說未免太低調。

輕巧長氣滑鼠

Aerox 3 Wireless電競滑鼠由電腦周邊品牌 SteelSeries推出，內置TrueMove Air遊戲感應器，實現真正的1:1追蹤軌迹，支援18,000 CPI與400 IPS追蹤速度，以及40G最大加速度，指令下達既快且準！另配有超級網狀線纜 (Super Mesh Cable)，可降低阻力，PTFE材質的腳貼有助增強操控度及流暢度，玩家更可通過SteelSeries Engine自訂3個RGB燈光區域。長電量是它另一賣點，以藍牙連接時可提供200小時的持久電量，即使無電，也只需15分鐘即可充出40小時電量，適合長期作戰之用。值得一提的是，此滑鼠僅重66g，超輕巧適合女仔使用，但用慣砝碼型Mouse的玩家可能要時間適應了！

人體工學手掣

玩動作遊戲，手掣點都好用過Mouse。Wolverine V2符合人體工學設計，握把是防滑橡膠，讓玩家以最自在的姿勢抓握。它的機械觸感動作鍵和方向鍵可承受300萬次點擊，超級耐用。觸發距離更短至0.65mm，較一般薄膜按鍵手掣短35%，反應勝人一籌！手掣提供2個可編程的多功能按鍵，可微調個人化操控及設定。另外底部設有滑動鎖以啟用「一觸即發模式Hair Trigger Mode」，讓玩家快速開火反擊，遇着1vs1對戰生還率更高。