玩聖誕倒數兼飲飲食食

還有一個月便是聖誕節，現在布置又似乎太早，想自己開心一點、讓過節的氣氛濃厚一點？一個飲食主題的聖誕倒數日曆可能幫到你，無論是朱古力、餅乾，甚至是美酒、咖啡又或爆谷等主題都有，讓大家吃吃喝喝，不經不覺感受到節日氣氛。

提神醒腦

Nespresso推出2020 Variations Italia聖誕倒數月曆，設計靈感來至意大利的應節Panettone，內裏包括有18粒精選咖啡粉囊、3 粒低因咖啡粉囊及2粒風味咖啡粉囊，當大家來到12月24日，打開月曆還有2隻PIXIE Espresso咖啡杯，夠晒驚喜，想每朝醒神倒數絕對無問題。

老少咸宜

city'super有多款聖誕倒數月曆選擇，啤酒迷可以揀啤酒聖誕倒數月曆，內有多款德國啤酒。有酒豈能無小食？再來一個有趣的爆谷聖誕倒數月曆，內有19種不同口味的爆谷，邊飲邊食最正。另外還有牛奶朱古力聖誕老人倒數月曆、茶包聖誕倒數月曆等，無論大人或小朋友，都有得揀。

可愛造型

GODIVA的聖誕倒數日曆，以閃耀的星星作設計主題：紅金色的月曆配上星河，節日氣氛濃厚。內有24粒朱古力，其中還有聖誕老人、企鵝和雪人聖誕主題造型，可愛吸睛。

豪歎威士忌

網站Master of Malt提供了不同酒款的倒數月曆，由近年大熱的Gin和威士忌都有得揀，價錢由親民價的數百元至近萬都有，豐儉由人。當中較矜貴的Old & Rare Whisky Advent Calendar，就有來自3個國家共24個酒廠的威士忌，摸住酒杯底倒數，微醺下過節，感受更深。