謝安琪同麥浚龍不和？張繼聰：唔關我事！

藝人張繼聰出席其主演的電影首映，他說拍攝時重達190多磅，笑言看回帶時，也認不出自己個背影，不過拍攝時正值冬天，拍海邊戲頂得住，但一場淋雨戲，最後都淋病了，他說：「我已經好幸福，唔使打，栢天男都要晒肌，我就有何珮瑜做女友，得我見過女演員，成套戲陽盛陰衰。」因踏入疫情第4波，他表示對電影上映感擔心：「套戲下周先上映，希望幾套港產片都守得住。」他透露正為下一套有關馬拉松的電影做準備，因未跑過馬拉松，跟教練學跑感到好辛苦：「同啲精英運動員一齊跑，食塵，見到啲人背影愈嚟愈細，不過我30歲之後未跑過咁好嘅時間。」

有指老婆謝安琪疑被纖體公司嫌肥，而遭中止合約，他力撐老婆身形Fit：「佢有Keep住健身，佢好Fit，好健康，覺得傳聞好多唔真實地方，唔知點回應。（已經冇約？）工作嘢佢會交代，佢對工作好認真、專業和努力，唔真確嘢無從稽考，工作上應該要保密，係冇人知嘅，我都唔會干涉。（謝安琪同麥浚龍傳不和？）更加唔關我事，我只要確保我哋嘅關係和洽、相親相愛。（謝安琪有冇影響心情？）老公責任就係令老婆長期保持心情愉快，佢好叻、成熟，唔係新人。其他報道嘅睇法，唔係真實唔回應。」

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