【金鈴12星Ｘ萬希泉】恨搵個伴！方力申深信感情講緣分

繽FUN星網節目「金鈴12星Ｘ萬希泉」，節目一連12集訪問不同星座的藝人，由「金槌拍賣官」金鈴主持，今集有雙魚座的「飛魚王子」方力申擔任嘉賓，節目中小方被問到感情況狀，單身的他坦言並不覺得孤單，他笑說：「我又唔係享受單身生活，我都想有個伴，雙魚座都鍾意幻想如果有女朋友，可以同佢分享吓係幾咁好，但我覺得感情係講緣分，結咗婚係咪一定白頭老？係咪唔結婚又一世都唔結，又唔係。」

談到擇偶條件，小方笑言：「依家去到呢個年紀，冇話一定要咩條件。」他喜歡內外兼備的女生，個性善良又平易近人，又想她有天使的面孔及天使的內涵，他說：「但人生得靚往往可能會有小姐脾氣，或者有架子，想佢靚得嚟又可以喺街邊食魚蛋粉、煲仔飯，所以唔係咁容易見到。」重提對上一段與鄧麗欣10年情，曾被指花弗、不肯結婚，成分手導火線，小方終漏口風說：「我哋從來冇講過呢個話題，但喺臨尾幾個月，個女仔有問我大家未來係咪同一個方向，我答梗係同一個方向！」似乎最後也無補於事。

運動員都是分秒必爭，但小方指自己除了在游水方面有鬥心，其他都沒有，他說：「我係嗰種命裏有時終須有，命裏無時莫強求嘅人。」不過就暗示他的「天使」已出現，只是緣分未到而已。