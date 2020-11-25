叫周柏豪介紹住家男！菊梓喬霸氣：我賺錢養家

由藝人黎諾懿、陳敏之主持的無綫綜藝節目《今晚請客》錄影最後1集，今次請來同在11月生日的壽星仔周柏豪和壽星女菊梓喬擔任嘉賓，敏之更捧出蛋糕送驚喜。諾懿以「女廚神」形容Hana，大讚她廚藝高超，Hana亦冧讚對方外貌俊朗與擺碟技巧不錯，並笑指面對2位「暖男爸爸」的家庭話題，自己完全搭不上嘴，感到冇癮。Hana坦言生日願望是盡快找到另一半，更不排除閃婚！

望拍劇日久生情

Hana接受東網訪問表示：「見到呢2位靚仔爸爸，會即刻問佢哋點樣先有幸福家庭。我都好希望盡快加入行列，因為佢哋嘅話題我搭唔到嘴！（生日願望係搵到男友？）係呀，要發力搵，但仲係搵唔到，覺得好難。歌手唱完歌就走，可能拍劇日見夜見，會容易啲產生感情！（叫人介紹？）我都有叫柏豪介紹吓，以前覺得緣分好老土，依家終於相信呢句說話。如果真係搵到，可能會閃電結婚呢！（有咩條件？）我事業心強，唔介意另一半喺屋企做家務，我出去搵錢養家！」

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