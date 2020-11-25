劉小慧不惜工本　運駿王返澳門

蘇志威、劉小慧夫婦一直視愛駒「駿王」為親生仔，一家人對牠不離不棄，駿王亦好叻仔，曾經試過爆冷跑第一，可惜駿王因為兩次心律不正，香港賽馬會建議退役，蘇志威夫婦送牠去新西蘭頤養天年，當日小慧哭成淚人，十分不捨。

最近兩夫婦為了可以與駿王近距離相見，不惜工本，花盡心思，千里迢迢讓愛駒「回來」澳門，等日後可以去大陸馬術學校方便照顧，讓他們「母子」常相聚。小慧表示：「我哋咁樣做，係因為送佢去新西蘭之前，一直喺大陸未搵到適合地方畀佢，感恩依家終於搵到一個環境配套好啱嘅地方，但係由新西蘭直接將佢運去大陸係一件非常複雜的事，惟有送去澳門賽馬會度先。至於出唔出賽，當然係由澳門賽馬會決定，我哋抱住平常心。」

問到前後花費多少？她說：「每程飛機都要六位數字，雖然比較昂貴，始終新西蘭太遠，一直都希望搵個又近又適合嘅地方畀佢。以後我哋只要開一個多鐘頭左右車，就可以見到佢，特別係兩個女知道呢個消息後，非常之開心。」

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