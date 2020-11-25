鄺潔楹秘撻富二代玩半同居　夜蒲街頭玉背任撫摸

無綫小花鄺潔楹於《愛．回家之開心速遞》中，飾演島大女神Venus。由於她的身高只有1米55，故被網民封為「哈比女神」，不過女神原來已告封盤，在朋友介紹下，暗撻年約30歲經營餐廳酒吧的富二代Ricky Yung，並且火速打得火熱，拍拖半年已發展至半同居關係，女方不時會到男友家中宿一宵。

據知，Ricky家境不俗，家住太子道西，並喜歡儲名車，當中包括價值400萬的

McLaren辣跑，雖然有家底，但Ricky於事業上非常有鬥心，擁有不少生意，早前更於尖沙咀開酒吧餐廳，並不時親自招呼朋友，始終酒吧多靚女，鄺潔楹當然要睇到實，力保愛苗。

有指她每星期至少有3天現身酒吧，她日前穿上黑色大露背晚裝裙出席完活動，便與JW以及一班好友到男友Ricky的餐廳酒吧消遣，差不多到清晨才離開，喝得醉醺醺的她，在Ricky以及朋友護送下落樓。候車期間，更不時手舞足蹈談天，談到興起更會扮打男友，也有撒嬌，除出動「電眼」外，又會翹實Ricky手臂胸壓對方，Ricky亦有輕撫女友裸背，待座駕駛到，鄺潔楹便拖著男友上車，然後再返回女方大埔寓所。

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