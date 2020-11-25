有邊個唔想擁有迷人嘅天然樣貌同身材呢？因為天然美先至最吸引嘛！喺四仔界有好多打住天然旗號嘅成人作品，唔知邊部最啱你心水呢？

真材實料

雖然美國四仔界充斥打假波嘅脫星，但其實亦不乏純天然嘅巨乳囡囡，好似呢套由四仔片廠Reality Kings喺2012年7月推出嘅作品《Big Naturals #24》，就係以純天然巨乳作為賣點，搵嚟Katarina Dubrova、Shione Cooper、Angel Blaze等7位真材實料嘅巨乳脫星演出，雖然係零劇情，但見到班脫星乳搖激戰嘅場面，就已經相當吸睛，當中尤以嚟自捷克嘅Katarina Dubrova嘅演出最為精彩，單係睇見佢34G-25-37嘅魔鬼身材，即刻血脈沸騰呀！

天然美乳

講到日本AV同天然有關嘅作品，不得不提由Prestige推出嘅《天然成分由來》系列，廠方每個專屬女優都例必會演出呢個系列，當中最令AV迷印象深刻嘅，莫過於2013年2月出道嘅鈴村愛里，亦係唯一一個演出呢個系列兩次嘅女優。1993年9月24日於日本神奈川縣出生嘅佢，擁有一對32D天然美乳，2013年11月演出首套《天然成分由來》，憑住天然美及迷人樣貌，令作品大受歡迎。2019年3月突然暫別AV界，同年7月回歸再次演出《天然成分由來》，足見片廠對佢幾咁重視！