牧野澪菜　迷你版藝能女王

日本影視曾經風靡一時，雖然近年氣勢下滑，不過仍有唔少支持者，而且有樣貌又有演技嘅日本女星的確值得捧場，例如北川景子就係小弟最欣賞嘅女星之一，但近期佢掛住照顧家庭，活躍度大減，相反有「迷你版北川景子」之稱嘅寫真女優牧野澪菜，最近就相當活躍，人氣更係愈來愈高添！

廟細燈籠大

師傅教落，個人生得唔夠高大唔緊要，做人最緊要係心頭夠高，定好理想之後就努力奮鬥，名成利就嘅時候，就唔怕冇女埋身啦！咁又係喎，歷史上好多偉人都唔係高大威猛，而喺日本寫真界亦係一樣，能夠成為人氣女優都未必一定係身材高挑，好似牧野澪菜身形小巧，僅得4呎9吋，亦因為咁細粒，令胸前對D Cup美乳睇落更為豐滿更為突出喇！

佢吸引人嘅地方除咗身細胸大以及嫩白美肌，仲有樣子夠精靈俏麗，個鼻仲勾勾哋，睇落係咪好似一位日本藝能女王呢？冇錯！唔少寫真迷都話佢同北川景子好似樣，係迷你版北川景子喎！

拍片搞搞震

上年澪菜推出首張寫真DVD作品，不過佢其實喺2014年已經喺幕前演出，當年佢初次參演舞台劇，劇名叫做《老歌的初戀地獄》，而做舞台劇演員之前，曾經做過辦公室女郎，仲一邊工作一邊考咗好多專業資格，包括3級計算機實務檢定同4級作格檢定等等。可能有人會問，佢考咁多資格，唔通佢平日返工冇嘢做好得閒？與其話阿妹得閒，應該話佢好鍾意接受不同新嘗試多啲。

澪菜正式投身寫真界之後，拍寫真時固然會嘗試不同性感打扮演出，今年仲開設視頻頻道上載好多自拍片段，內容包羅萬有，例如試食不同杯麵、教授化妝技巧，甚至係示範點將家居進行改造，以及自製趣怪拐杖等，從中大家可以睇到澪菜真係好調皮可愛又鍾意整蠱作怪，確係幾得人鍾意！

牧野澪菜近期經常出現攝影會，仲會將部分照片上載到社交網畀大家欣賞，同時會分享最新工作消息，想了解阿妹多啲就要Click入去睇睇喇！

Profile

年齡：25歲

身高：4呎9吋

三圍：32D-23-33