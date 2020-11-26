吉時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：拜師、開業、動土

忌：詞訟、伐木、堵塞

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、5、7、0

幸運顏色：黃

生肖指數 是日吉星：龍

鼠：→ 容易因親友而惹上麻煩，涉及金錢、利益或有不情之請時，要量力而為。

牛：↑ 工作上有新發展，但容易節外生枝，需要刻苦才可成事，切忌心急浮躁。

虎：→ 因事離家及夜歸，容易惹上桃花，而伴侶亦覺得遭受冷落，感情受考驗。

兔：↓ 是日沖煞，較多額外支出，如能減少應酬活動，可減大破財的情況出現。

龍：★ 感情生活多姿多采，不論男女都易認識到新對象，對方外形亦相當不俗。

蛇：↑ 工作發展比以往有改善，事業上亦有外在助力，整體工作運相當不俗呢！

馬：→ 多勞多得橫財欠奉，加上偏財運特別弱，所以切忌賭博，會損失金錢。

羊：→ 偏財運甚弱，中長線投資尚可，但絕不宜求勝心切的投資或賭博活動。

猴：→ 單身的人，今天邂逅運平平；請趁現在，好好訓練一下待人接物的技巧。

雞：↓ 容易損失一筆大錢，投資賣買要非常保守，不妨將積蓄寄存在銀行中。

狗：↓ 整體運程反覆，做事容易節外生枝，很多事都覺得不如意，讓你氣餒。

豬：→ 今天晚上可能會和陌生人起爭執，記着別太過強詞奪理，以免自找麻煩。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：工作壓力稍大，宜多注意合作及人際關係，多予協調，將有助維持進度和表現。

金牛：人緣及桃花運旺，事業運佳，但出勤、公幹及海外項目等壓力或會稍大，宜放鬆。

雙子：家庭及戀愛運佳，但或會偶有意見分歧，保持正面多放鬆，將不過是另類溝通。

巨蟹：工作運稍佳，進度大致和順，多注意合作及人際關係、文書等工序，進度將更佳。

獅子：人緣及桃花運佳，但財運稍遜，做生意及銷售業等朋友，開單等宜注意人事狀況。

處女：人氣雖好，但情緒略為不穩，家庭運一般，日常相處，宜多予耐性，注意溝通等。

天秤：精神一般，理財能力或略有不穩，處理財務，向親信多尋意見，助作出明智之舉。

天蠍：社交運佳，聯誼會友，助招引工作或賺錢良機，但各式開支或會較大，宜多節約。

人馬：事業及正財運較佳，人氣較旺，但身邊人事問題或會較頻，勿介入他人事端為佳。

山羊：精神狀態稍遜，出勤、公幹及海外項目等壓力稍大，嘗試放鬆及小心理財為明智。

水瓶：社交運稍遜，人事變動和問題或會較頻，注意溝通及人際關係，並小心處理財務。

雙魚：戀愛及事業運較旺，公不論公私，將具進展，但精神稍遜，宜提起精神避免任性。

預測：國際政局持續緊張，海外投資、合作及交易等須多予耐性。