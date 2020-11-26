與焦媛關係冰封　高志森自爆被分手

高志森承認與焦媛的戀情是「被分手」，2人的關係被冰封。

藝人焦媛與導演高志森拍拖21年終於分手收場，年初，焦媛哭着承認2人情已逝，分手原因不涉第3者，只是自己對另一半要求有改變。雖然感情終結，但2人工作關係不變，日前焦媛為高志森執導的舞台劇《大月薰與孫中山》綵排，2人依舊合拍，全無芥蒂！

高志森接受訪問時對感情問題沒避忌，大方剖白與焦媛分手的原因，直言自己是「被分手」：「因為舊年我有好長時間唔喺香港，同上次離婚嘅情況一樣，聚少離多令感情淡上加淡，導致分開！（被分手？）可以咁講，我呢2年實在太投入工作，我哋依家嘅感情關係可以用『冰封』嚟形容。」

除了聚少離多，2人對婚姻的看法不一致亦是「致命傷」，曾經歷過婚姻失敗的高志森表示：「當年離婚太Sad，唔好再搞喇，我依家嘅人生目標係拍50部電影，依家拍咗40部，希望之後可以完成。（同焦媛關係唔同咗，再合作會唔會尷尬？）唔會，我到依家都好欣賞佢，佢喺舞台劇界真係好有藝術才華同實力。好似今次個劇咁，要由12歲演到68歲，呢個角色一定係佢，廿幾年嘅合作關係無人可以取代！」

高志森大方談愛，但焦媛則不想再多講感情事，當被問現時可有追求者？她明顯已對愛情有所懼怕：「千祈唔好，依家專心一意工作好好。（唔想有個膊頭挨下？）我自己內心強大就可以，已經嫁咗畀個舞台，最緊要有戲做。」

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