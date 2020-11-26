東方日報C1：木村拓哉劈價186萬CM天王不保

新冠肺炎疫情在日本持續肆虐，除了藝能界首當其衝受影響外，連廣告界亦被波及，廣告商需要大幅削減成本，令不少藝人要「將貨就價」硬食。有日本雜誌爆出藝人明年最新廣告價，大部分要減價配合，當中「日劇天王」木村拓哉更是眾星中劈價最深，激減約186萬港元！

據日本大型廣告公司透露，過往藝入的廣告薪酬加價後都「企硬」不肯降價，但受到疫情影響，廣告商明年的廣告預算將大幅收緊，甚至會減少找藝人拍廣告。報稱受影響要減價的藝人多達45名，獲加價的藝人則有21位，而減幅亦由500萬日圓（約37萬港元）至2,500萬日圓（約186萬港元）不等。不少藝人都願意減價來增強競爭力，採取「密食當三番」策略。

福山雅治升呢排行榜No.1

不少男藝人為求自保削價最狠！明年廣告薪酬排行榜中No.1的福山雅治，面對目前日本的經濟狀況，主動提出減低廣告酬勞，由今年每個廣告合約的7,500萬日圓（約556萬港元）減至6,500萬日圓（約 482萬港元）；第2位的織田裕二亦由7,000萬日圓（約518萬港元）降至6,000萬日圓（約444萬港元）。至於減得「最入肉」的是天王木村拓哉，多年來是廣告商爭相搶奪的他，可惜仍敵不過疫情挑戰，由2020年排行榜中No.1的8,000萬日圓（約594萬港元）大劈價至5,500萬日圓（約408萬港元），下調2,500萬日圓（約186萬港元）僅排第6位， 與《半澤直樹》「皇牌」堺雅人睇齊。幸好木村手執的廣告收量相當多，密密開工相信可以彌補劈價後的損失。其他需要減廣告薪酬的人氣男星還有中居正廣、二宮和也、松本潤、相葉雅紀、菅田將暉、佐藤健、妻夫木聰及竹內涼真等30多人。

米倉涼子成女藝人大輸家

女藝人相對影響未見慘烈，「廣告天后」綾瀨遙企硬6,500萬日圓（約482萬港元）排名第1位，廣告商認為她甚少跟外國企業拍廣告，是深入民心的日本代表藝人，所以仍受當地大企業歡迎；第2位是75歲的吉永小百合與深田恭子，兩人明年的廣告價同樣是5,000萬日圓 （約371萬港元），深田恭子更不跌反升，由今年的4,500 萬日圓（約334萬港元）升多500萬日圓（約37萬港元）。至於減價最受影響的女星是第4位的米倉涼子，離巢自立門戶後沒有大公司做後台，只能減價自保，明年廣告價只有4,500萬日圓（約334萬港元），勁減2,000萬日圓（約148萬港元），相反同樣排第4位的新垣結衣1個仙都冇減！其餘減價女藝人還有石原聰美、仲間由紀惠、 Rola、上野樹里、北川景子、上戶彩等。

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