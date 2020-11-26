「世界御廚燉湯系列」登場　【阿一鮑魚】滋潤到你家

「鮑魚公主」Lisa Lau(劉哲宇)，以師傅「世界御廚」楊貫一 獨門秘製的「世界御廚燉湯系列」，落足靚料熬煮。(客戶提供)

【營業資訊】踏入秋冬，一向着重「返屋企飲湯」的香港人，對一碗湯的要求都非常之高，師承「世界御廚」楊貫一(一哥)的「鮑魚公主」Lisa Lau(劉哲宇)，以師傅阿一獨門秘製，落足靚料熬出「世界御廚燉湯系列」，飲落口就感受到阿媽所煲靚湯暖在心頭的滋味。

四款湯包率先推出

「世界御廚燉湯系列」正式登場，首先推出包括：益氣明目：花膠螺片瑤柱淮杞燉豬腱湯、清熱生津：石斛無花果沙參燉豬腱湯、健脾益肺：鮑魚蟲草花銀耳老鴿湯及補腎養顏：鮑魚花膠海底椰燉竹絲雞湯四款口味，剛在各大超市有售，已大受歡迎，因為消費者都深信「阿一鮑魚」就是美味品質保證，絕不將貨就價。

煮法方便 5分鐘有靚湯

每包燉湯食法非常方便，將未開封的即食燉湯整袋放入沸水中加熱5分鐘，就可以剪開封口倒入碗中享用，使用古法炮製湯料充足，而且不添加味精、防腐劑及人造色素，真材實料呈獻阿一功架！各大超市專櫃均有發售。

「世界御廚燉湯系列」

清熱生津：石斛無花果沙參燉豬腱湯

踏入秋冬天氣乾燥，石斛煲湯是最佳季節之選，具有養生清熱滋補功效，配以無花果與沙參，可助消化不良，潤肺止咳，一家人都必須補充體力，多休息多湯水，才有抗體打「疫戰」，「阿一」採用精心挑選食材，包括：豬肉、雞肉、無花果、雪耳、石斛、沙參等熬製高湯，啖啖都清甜潤肺。

補腎養顏：鮑魚花膠海底椰燉竹絲雞湯

冬日最滋補暖心之選，必定首推鮑魚花膠海底椰燉竹絲雞湯，蘊含養顏、清潤、補腎三大功效，「阿一」採用精心挑選食材，包括：竹絲雞、乾鮑魚、花膠、海底椰、薑片等，再配以高湯熬製，暖胃潤肺養顏滋補，鮑你滿意。

健脾益肺：鮑魚蟲草花銀耳老鴿湯

蟲草花含有豐富蛋白質，有益肝腎、化痰，專治久咳虛弱，頭暈耳鳴，增強體力之用，而老鴿更是滋補佳品，最佳食療建議老鴿配蟲草花再加銀耳燉湯，「阿一」採用精心挑選食材，包括：老鴿、雪耳、蟲草花、薑片，精妙之處就是加入精選乾鮑魚，念念不忘一口鮑魚一啖湯的豐富口感，再配以高湯熬製，冬天要進補又怕補得太燥，這款老鴿湯就是最佳之選，鮑你回味！

益氣明目：花膠螺片瑤柱淮杞燉豬腱湯

女性最佳滋補拍檔非花膠莫屬，花膠湯有美顏潤膚功效，再加螺片及淮山、杞子堪稱絕配，加強益氣明目功效，「阿一」採用精心挑選食材，包括：豬肉、螺片、花膠、雪耳、淮山、瑤柱、杞子，再加雞肉熬製高湯，啖啖都有質感，令你從內到外都美麗健康。

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