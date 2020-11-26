Carman想演聾啞人士　Odilia最愛黑色幽默

組合Bingo成員Carman及Odilia日前出席寰亞電影《阿索的故事》首映，兩女向導演葉念琛、袁富華及姜皓文集郵，表現興奮。Carman接受訪問時表示：「真係好耐、好耐冇去首映，好鍾意睇電影，但近年因為疫情關係同參加咗《全民造星III》都冇乜時間，有機會去首映時真係好開心。」

據知，葉念琛對Carman及Odilia相當欣賞，唱片公司特此安排雙方見面，Carman直言：「我都好想向電影方面發展，有學戲提升演技。（有咩角色想試？）想挑戰演聾啞人士，喺冇對白之下，只用眼神同表情交代所有嘢係好犀利，仲想同啲前輩合作，可以從中偷師。」而Odilia亦期待和葉念琛合作，最想合作的演員是王菀之、姜皓文及林盛斌：「王菀之、姜皓文呢兩位前輩喺戲裏面好有火花，而林盛斌就表現出不一樣嘅自己。」至於角色方面，她想嘗試慘情戲：「飾演黑色幽默嘅角色，同平時嘅我差唔多。」

另外，Carman覺得參加《全民造星III》後自信心大大提升，尤其度橋方面更是進步神速：「會有好多靈感，雖然有啲可能係死橋。」自言在參賽期間烏龍百出，除踢冧錄影廠的柱外，又扭傷手兼撼親頭，自嘲是超級破壞王。同樣參加《全》的Odilia就話獲益良多，可更了解自己及學曉身處壓力下享受過程，並分享減壓妙法：「就係返屋企，執屋、洗嘢，令自己放空。」

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