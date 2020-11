MV破千萬點擊　NiziU亮相音樂騷錄最高收視

日本NTV電視台長達4小時的音樂大騷《Best Artist 2020》昨晚舉行,組合嵐成員櫻井翔任主持,演出歌手單位包括NiziU、DA PUMP、SEKAI NO OWARI、乃木坂46、柴咲幸、LiSA、BTS、福山雅治、三代目J Soul Brothers、EXILE、Mr.Children與嵐等。

JYP力捧的日本女團NiziU,首度演唱下月面世的出道單曲《Step and a step》及人氣歌曲《Make you happy》,《Step and a step》MV昨日在網上公開後已破千萬點擊。《鬼滅》歌姬LiSA,在動畫經典場面背景下,演唱《紅蓮華》及《炎》兩曲。殿堂樂隊Mr.Children獻唱新歌《The song of praise》。King & Prince、關8、KAT-TUN等多隊尊尼男團互相翻唱同門名曲,明年休團的嵐壓軸演唱《One Love》和《Happiness》等人氣歌曲。節目平均收視有14.3%,比去年微跌0.6%,NiziU演唱時則錄得全晚最高瞬間收視16%。

此外,NiziU的8位成員首度演出廣告,在波波池拍攝香口糖廣告於今日播出。