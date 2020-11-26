張敬軒浴袍撐場　容祖兒開Live爆喊有原因

歌手容祖兒趁推出新歌《東京人壽》今日（26日）開Live同Fans傾偈、唱歌，數分鐘即吸引4,000多名Fans觀看，其母亦有「現身」，而一眾英皇兄弟姊妹蔡卓妍、關智斌、湯怡、許靖韻、經理人Mani、甚至是剛結束第4場紅館騷的張敬軒（軒仔）都有蒲頭，個個異口同聲話好掛住身在內地多月的Joey，搞到Joey思鄉病發作，雙眼瞬間通紅又用手遮面，最後還不禁流淚：「你哋唔好再話掛住我啦！我明明只係想開Live唱新歌！」

Joey除了有即場唱新歌冧Fans之外，更嘗試同軒仔連線，豈料鏡頭一開就見軒仔着住浴袍、又成頭濕晒，一邊手捉住浴袍邊怕醜話：「我喺浴室落緊妝呀！」逗得Joey哈哈大笑：「好彩你有着衫！Bye Bye！」雖然軒仔成個「落湯雞」樣，但係力撐Joey照接Call，認真夠老友！

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