同居1年傳求婚成功　洪永城咁樣講...

藝人洪永城（Tony）2017年與唐詩詠分手，翌年底被東網拍到有長腿新歡梁諾妍，兩人公開認愛後愈愛愈高調，直至去年底展開同居生活試婚。洪永城曾大讚女友優點，多到數2個鐘都數唔晒，成功收服「冇腳嘅雀仔」嘅洪永城。

今日有消息指向來吊兒朗當嘅洪永城，終於開口話想生小朋友，並計劃買獨立屋與女友築舒適新愛巢，又指早前已向女友求婚成功，婚事待疫情過後先籌備。

洪永城透過電話回覆東網，否認與女友求婚之說：「Hahah. Thx. No la.（有冇結婚計劃？）多謝你嘅祝福，當然要計劃啦，有進一步先可以同大家講。👏👏👏」

而梁諾妍回覆：「哈哈，好搞笑，點解我唔記得同唔知道Tony有向我求婚！其實我哋兩個都好真係鍾意小動物，又因為家庭成員Coco年紀開始大啦，都想陪伴佢多點去不同地方散步，所以我哋一有時間就會立刻放低工作同Coco周圍去，順便拍吓拖，增進感情一下。結婚的事順其自然啦，現在大前題係我哋都會把握每一個工作機會，可能有一刻大家心靈相通，會突然去旅行閃婚都唔定！」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc