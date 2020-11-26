【潮魅】Highlights SS 2021　復古浪潮　聚焦Drop Shoulder

星級形象指導郭慶彬（Ricky Kwok）縱觀4大時裝周，指明來年春夏被復古浪潮掩沒，8、90年代流行的產物將會回歸。剪裁上告別貼身設計，Oversize的鬆身廓形才是王道，下身以闊筒褲最具標誌性，上身就以盛極一時的大墊肩與Drop Shoulder大褸為焦點，兩者相輔相成下，中性味十足。

Loewe的作品全部都剪裁立體，充滿空間感，巨型的燈籠袖與泡泡演繹出另類的美感。Max Mara新作將Woman Power進行到底，輪廓寬鬆，簽名式廓形大衣與孖襟長褸依然搶鏡，袖子採用開衩設計，氣度非凡。Louis Vuitton新作主張無性別界限，以鬆身剪裁為主導，無論是Drop Shoulder大衣、硬朗的皮褸或闊腳褲均男女皆可穿。

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