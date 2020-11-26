好煮意：韓式彩椒鍋　蘸多士吃連汁不剩

吃東西，既要好味又要兼顧健康，總要動動腦筋。mija_yummy在社交平台發布教整彩椒腸仔蝦肉鍋，彩椒有豐富維他命C，也有鐵、鈣、鉀等礦物質，用來煮菜又增加視覺效果。待爆香蒜頭和洋葱，就可以加入彩椒粒炒煮，為了令鍋物更美味，加入腸仔、蝦肉等配料，然後倒入茄蓉和調味料煮至濃稠。若覺得醬汁太杰又或味道太濃，可以加點水來調校。差不多完成後，加入生雞蛋、蔬菜和芝士等，待雞蛋剛熟便完成。版主還建議大家用烤香的多士蘸汁和配料來吃，相信大人或小朋友都喜歡。

材料：

三色椒 各1個

洋葱 半個

蒜片 適量

橄欖油 適量

短腸仔 12條

蝦肉 1碗

茄蓉 1罐

鹽 少許

黑胡椒碎 少許

糖 少許

醬油 少許

水 適量

蛋 3隻

菜葉 數塊

芝士粒 少許

香料粉 少許

做法：

1.彩椒去籽切粒、洋葱切粒。

2.倒油爆香蒜片，加入洋葱炒香，倒入彩椒粒炒至略軟。

3.加入腸仔、蝦肉、鹽、黑胡椒碎炒勻。

4.倒入茄蓉煮滾，加糖、醬油、水煮至濃稠。

5.加入蛋、菜葉 、芝士粒、香料粉便成。