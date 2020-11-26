有心唔怕遲　自費學飛圓機師夢

飛機師畀人的感覺是人工高、可以周圍去玩，加上有Captain Cool的型佬形象加持，令機師這個職業變得更加夢幻。於90年代初加入航空業、現在是民航機機長的李漢傑（Joel），在今集「奉獻力量」特約《職人道》的專訪中就鼓勵年青人要堅持目標，即使前路難行，只要不放棄，就可以達到夢想。

踏上機師這條路，對自小已立志成為飛行員的李漢傑而言並不是那麼順利。中學畢業申請本地飛行員計劃失敗後，走了去進修飛機工程，輾轉間在航空公司工程部做採購主任，其後再辭職自費去澳洲學飛、回港後又遇上航空公司結業，一直等到2009年才正式開始飛行生涯。現時，李漢傑不僅晉升至機長，早前更完成了博士課程，再一次引證「有心不怕遲」，前題是要有這一份堅持。

每一個行業都有壓力，機長也不例外，李漢傑認為飛機師不是外界想像中般輕鬆。除了飛長途、通宵機對身體的負荷頗大外，還要應付每年大大小小的考核。經常跟家人分開，情感上都是不容易。他指出，學習飛行某程度上好像很孤單，但勉勵年青人不要放棄，期盼有一天，香港本地的飛行員或飛機師的數目能夠多起來。